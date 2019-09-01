تفاصيل لقاء نتنياهو ورئيس وزراء أثيوبيا في القدس

اجتمع اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، برئيس وزراء أثيوبيا أبي أحمد علي في القدس، حسبما أفاد موقع "ماكو" الإسرائيلي.

أول زيارة رسمية

وشهدت الزيارة التي تعد الأولى من نوعها رسميا، سبل التعاون المشتركة في المستقبل بين الدولتين، في عدد من المجالات مثل التكنولوجيا، والأمن، والمياه وغيرها.

وقال أبي أحمد أثناء لقاءه مع نتنياهو:" هذا أمر تاريخي، فمنذ الملكة سبأ لم يقم رئيس وزراء من أثيوبيا بزيارة إسرائيل، لذلك سنتعاون ونتغلب معًا على التحديات، والعلاقات بيننا تاريخية وقوية".

تعليق أبي أحمد على مقتل الأثيوبي

وعلق أبي أحمد على حادثة وفاة الأثيوبي "سولومون تاكا" قائلأ: "هذه حادثة مأساوية"

وقال نتياهو:"صديقي أبي أنا سعيد للقائك، إنه لأمر مميز أن ألتقي بك هنا ، لقد أجرينا محادثات كثيرة عبر الهاتف وحان الوقت للحديث عن أمور كثيرة".

جثة الفتاة الإسرائيلية في إثيوبيا



وأضاف :"في البداية أريد أن أوجه الشكر لك ولحكومتك على مساعدتنا في إيجاد جثة الطالبة التى قتلت في إثيوبيا،

وأيضًا في حادث تحطم الطائرة، لقد قدمتم لي المساعدة على الفور عندما طلبتها منكم وهذه علامة على علاقتنا الوثيقة، أنت أصبحت واحدًا من أهم القادة في أفريقيا، ارتقيت بمكانة إثيوبيا وأنا أحييك على إنجازاتك، أنت تعمل بجد لتغيير وتحسيين اقتصاد بلدك من الداخل، أنا أتفهم ذلك لأن هذا ما أفعله كرئيس وزراء".

150 ألف أثيوبي يعيشون في إسرائيل

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وتطرق إلى الجالية الأثيوبية في إسرائيل قائلاً: وعلاقتنا مميزة بفضل 150 ألف أثيوبي يعيشون في إسرائيل، والجالية الأثيوبية جلبت معها الثقافة الأثيوبية والتاريخ الأثيوبي اليهودى إلي إسرائيل".

التعاون في مجال المياه

وأوضح نتنياهو أن الزيارة مهمة للغاية حيث يعتزمون التحدث عن الأمن والتكنولوجيا والتعاون في مجال المياه،

وأشار :"أود أن أشجع المستثمرين الإسرائيليين على الاستثمار في إثيوبيا لأنني أعتقد أن هذا مهم، وأعتقد أنه يمكننا

تحقيق أمور عظيمة كل بلد على حدة، ولكننا نستطيع معاً تحقيق المزيد".

قال أبي أحمد:" إنه لأمر مميز أن هنا على هذا الأرض، دولة لها تاريخ طويل وهام، وتشترك إثيوبيا مع إسرائيل في أمور كثيرة، والتريخ المشترك بيننا سيتمر في الحفاظ وتقوية العلاقات الوثيقة بيننا.

أبي أحمد يتحدث بالعبرية

وفي هذا السياق قال أبي أحمد باللغة العبرية:"نحن أخوة" ، وأضاف:" زرت إسرائيل في 2016 وكنت أول رئيس وزراء يزور إسرائيل".

الطائرة الإسرائيلية

"نحن نتذكر الإسرائيلين الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة في إثيوبيا والطالبة التى قتلت، وتعازينا لأهالى الضحايا".

و استقبل اليوم الأحد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على، في تل أبيب عبر مطار بن جوريون في زيارة تستغرق يومين.

وذكر موقع "سروجيم" العبري، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وصل إلى إسرائيل في زيارة دبلوماسية هي الأولى واستقبله نتنياهو، ومن المقرر خلال الزيارة أن يلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ويزور متحف ياد فاشيم.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد "آبي أحمد" اجتماعين منفصلين مع نتنياهو، وسيبحث معه العديد من القضايا المشتركة منها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والزراعة والتكنولوجيا.

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