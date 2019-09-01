الشرطة الأمريكية تكشف عن مواصفات منفذ حادث "تكساس "

أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد أن منفذ حادث إطلاق النار في مدينتي ميدلاند وأوديسا - غربي ولاية "تكساس" "رجل أبيض يبلغ منتصف الثلاثينيات من العمر.

وأضافت الشرطة - في بيان لها - بثته

قناة "الحرة" الأمريكية أنها لم تتمكن من كشف هوية مطلق النار أو أسباب إقدامه على ذلك .وكانت الشرطة الأمريكية في مدينة "ميدلاند" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في مدينتي : "ميدلاند " و"أوديسا" الأمريكيتين إلى خمسة قتلى ، بينهم منفذ الحادث ، وإصابة واحد وعشرين آخرين بجراح .وأعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع تطورات الحادث .