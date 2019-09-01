أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد أن منفذ حادث إطلاق النار في مدينتي ميدلاند وأوديسا - غربي ولاية "تكساس" "رجل أبيض يبلغ منتصف الثلاثينيات من العمر.
وأضافت الشرطة - في بيان لها - بثته
وكانت الشرطة الأمريكية في مدينة "ميدلاند" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في مدينتي : "ميدلاند " و"أوديسا" الأمريكيتين إلى خمسة قتلى ، بينهم منفذ الحادث ، وإصابة واحد وعشرين آخرين بجراح .
وأعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع تطورات الحادث .
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الأمريكية تكشف عن مواصفات منفذ حادث "تكساس " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.