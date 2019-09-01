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الشرطة الأمريكية تكشف عن مواصفات منفذ حادث "تكساس "

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 أعلنت الشرطة الأمريكية اليوم الأحد أن منفذ حادث إطلاق النار في مدينتي ميدلاند وأوديسا - غربي ولاية "تكساس" "رجل أبيض يبلغ منتصف الثلاثينيات من العمر.
وأضافت الشرطة - في بيان لها - بثته

قناة "الحرة" الأمريكية أنها لم تتمكن من كشف هوية مطلق النار أو أسباب إقدامه على ذلك .
وكانت الشرطة الأمريكية في مدينة "ميدلاند" قد أعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في مدينتي : "ميدلاند " و"أوديسا" الأمريكيتين إلى خمسة قتلى ، بينهم منفذ الحادث ، وإصابة واحد وعشرين آخرين بجراح .
وأعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع تطورات الحادث .

 

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