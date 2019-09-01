مباحثات إسرائيلية أثيوبية لتضعيف التجارة المشتركة 10مرات

"سوف نناقش تعزيز التعاون والتجارة البينية التي يمكن أن تتضاعف 10 مرات، ونتحدث عن التعاون في مجال الأمن وإدارة المياه والزراعة" ، بهذه الكلمات بدء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه في المؤتمر الصحفي المشترك في القدس اليوم الأحد مع نظيره الأثيوبي أبي الأحمد.

وأكد بنيامين نتنياهو، أن حكومته تتطلع لتعزيز التعاون مع إثيوبيا ورفع مستوى التجارة البينية التي يمكن أن تتضاعف 10 مرات .

من جانبه، قال رئيس وزراء إثيوبيا: "أريد بث الروح في علاقتنا الثنائية وفق المصالح المشتركة وتوجيهها نحو الشراكة الاستراتيجية".

وتابع: "نحن نتطلع للمستثمرين الإسرائيليين للمساهمة في القطاعات الرئيسية بما فيها الري والمياه والطاقة والملاحة وتحديث قطاع الزراعة في إثيوبيا".

وأضاف: "التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل تتعدى العلاقة الثنائية لتصل إلى القضايا الإقليمية والدولية، وسوف تعمل إثيوبيا من خلال شراكة ديناميكية للنهوض بالسلام والأمن

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الإقليمي والدولي".

واستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، نظيره الإثيوبي آبي أحمد على، في تل أبيب عبر مطار بن جوريون في زيارة تستغرق يومين.

وذكر موقع "سروجيم" العبري، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وصل إلى إسرائيل

في زيارة دبلوماسية هي الأولى واستقبله نتنياهو، ومن المقرر خلال الزيارة أن يلتقي بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ويزور متحف ياد فاشيم.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد "آبي أحمد" اجتماعين منفصلين مع نتنياهو، وسيبحث معه العديد من القضايا المشتركة منها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والزراعة والتكنولوجيا.