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حزب نمساوي يدعو الحكومة لاتخاذ سياسة الحزم لمكافحة تغير المناخ

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أكدت رئيس حزب الخضر في فيينا بيرجيت هيبين أن حزبها سوف يواصل الضغوط على الحكومة الفيدرالية من أجل إعطاء قضية حماية المناخ أهمية أكبر وأولوية في برنامج عمل الحكومة.
وقالت هيبين - في تصريحات اليوم الأحد - "إن الحكومة الحالية المؤقتة مطالبة بإعداد خطة واضحة المعالم، فيما يخص سياسات الطاقة وحماية المناخ حتى نهاية العام، لافتة إلى ضرورة

أن تركز الحملات الانتخابية للأحزاب على سياسات فعالة لمكافحة تغير المناخ يتم صياغتها من خلال مؤتمر طارئ للقوى السياسية ويتم فيه إقرار ضرائب على الانتهاكات البيئية".
وأشارت إلى أن حزبها لا يتطلع إلى إجراء أي تحالفات مع حزب الشعب النمساوي، والذي يتصدر استطلاعات الرأي في البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية المبكرة في الشهر الجاري، معتبرة أن هذا التحالف غير واقعي لاختلاف أجندة العمل في الحزبين.
وأضافت "هدفنا في المرحلة الراهنة هو العودة إلى الفوز بمقاعد في البرلمان، لافتة إلى أنها لا تثق في استطلاعات الرأي الحالية، والتي تتحدث عن فوز حزب الخضر بنحو 4% فقط من أصوات الناخبين".. ونوهت بأن حزب الخضر حقق نتائج إيجابية كبيرة في انتخابات الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي؛ ما دفع الكثير من المواطنين لطلب الانضمام للحزب.
 
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