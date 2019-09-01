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الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.. على أجندة مكافحة الفساد السعودية

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قال مازن الكهموس الرئيس الجديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ، إنه يعتزم استئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين بعد حملة كبرى بدأت قبل عامين وشملت أمراء ووزراء وكبار رجال الأعمال.

 

قال مازن الكهموس لتلفزيون العربية بعد تعيينه يوم الجمعة إنه تلقى توجيهات للتركيز على

القضاء على البيروقراطية في أكبر مصدر للنفط في العالم والمتابعة مع ولي العهد الأمير على أساس شهري.

 

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أضاف بعد أن تخلصت البلاد بنسبة كبيرة من الرؤوس الكبيرة الفاسدة، أنقل تحذيرا شديد اللهجة

من ولي العهد، حيث وجهني بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفساد وسط الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار الفاسدين منهم فقط.

 

قال الديوان الملكي السعودي في يناير كانون الثاني إنه بصدد إنهاء حملة مكافحة الفساد التي استمرت 15 شهرا بعد استدعاء ما يقرب من 400 شخص واستعادة ما يقرب على 106 مليارات دولار من خلال تسويات مع عشرات منهم.

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