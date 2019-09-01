لتعويض غياب كيليني المصاب.. اليوفي يستهدف إعادة بنعطية

يتجه نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إلى التعاقد مع الدولي المغربي المهدي بنعطية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

وقالت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، اليوم الأحد، إن بطل إيطاليا وضع قائمة من 30 مدافعا، لضم أحدهم قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي، وتتضمن القائمة اسم المغربي بنعطية.

ويسعى مسؤولو السيدة العجوز إلى التعاقد مع المدافع المغربي، من أجل تعويض غياب قائد الفريق جورجينو كيليني، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي ستحرمه من الملاعب لمدة قد تصل إلى 6 أشهر.

وضمت القائمة وفقا إلى جانب بنعطية، الدولي الألماني جيروم بواتينغ، لاعب بايرن ميونخ، وفقا لما ذكرته “توتو سبورت”.

يذكر أن صاحب 33 عاما، لعب لليوفي موسم 2017/2016، بنظام الإعارة من بايرن ميونخ، قبل أن ينتقل بشكل رسمي الموسم الموالي للسيدة العجوز، ومنه إلى الدحيل القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.