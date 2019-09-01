حافلات “ألزا” تلزم ذوي الاحتياجات الخاصة بدفع ثمن التذكرة..مطالب بتدخل الحقاوي

بعدما ألزمت حافلات “ألزا” لنقل الحضري، ذوي الاحتياجات الخاصة بأداء ثمن التذكرة من أجل التنقل؛ طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بسيمة الحقاوي، وزيرة الاسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالتدخل العاجل، من أجل إنصاف هؤلاء الأشخاص، الذين فرض عليهم الأداء، من أجل التنقل عبر وسائل النقل الحضري، وهو الحق المكتسب الذي كانوا يستفيدون منه قبل دخول شركة “ألزا”.

وقالت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها، توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إن “الأشخاص ذوي الإعاقة يستفيدون من بطاقة شخص معاق، تسلم لهم من طرف كتابة الدولة المكلفة بالاسرة والتضامن والعمل الاجتماعي، بعد إثبات إعاقتهم، والتي تخول لهم التنقل مجانا”.

وأوردت الجمعية ذاتها، أن “شركة “ألزا” عملت على هضم حق من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب، ليزيد من معاناتهم، ويسبب أزمة لأسرتهم، التي لها أحد الأفراد أو أكثر في وضعية إعاقة “.

وشدد المصدر ذاته، على أن “تحسين خدمات وسائل النقل الحضري، والرفع من جودته لفائدة المواطنين دون الأخذ بعين الاعتبار واستحضار الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر عملا مجحفا في حق هؤلاء الأشخاص”.

ويشار إلى أن عددا من الأشخاص الذي يعانون من إعاقات جسدية مختلفة، فوجئوا بقرار شركة “ألزا” للنقل الحضري في الرباط، بإلغاء مجانية تنقلهم، وهو ما أثار استياء وغضب هذه الفئة.