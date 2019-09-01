تفاصيل ليلة عمر ابن كاظم الساهر وزوجته المغربية.. حضور فنانين ومحاولات لاختراق الحفل وطليقة القيصر حاضرة-صور وفيديو

عاش قيصر الغناء العربي، كاظم الساهر، فرحة رؤية ابنه الأصغر عمر عريسا، إذ أقيم حفل زفافه ليلة الجمعة في الرباط، باعتبار أن العروس مغربية.

قبل أيام من حفل الزفاف، شغل خبره جمهور الفن سواء في المغرب أو في باقي الدول العربية، وانتشرت معلومات عن العروس، وشروط للحاضرين للحفل، كما تأكد أن القيصر لا يرغب في حضور الصحافة للمناسبة الشخصية.

ممنوع التصوير.. قاعدة لم تحترم

منذ انطلاق حفل الزفاف، تسربت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو كشفت للجمهور تفاصيلا، منها الفنانين الحاضرين، ولقطات مميزة يغني فيها القيصر لابنه.

ورغم أن القيصر حريص دائما على جعل حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء، إلا أن التصوير بالهاتف كان حاضرا، وسرب تفاصيل ليلة عمر ابنه.

محاولة “اختراق ” للحفل

رغم أن الصحافيين كانوا على علم بأن كاظم لا يرحب بهم في زفاف ابنه، إلا أن بعضا منهم أصر على تحقيق مبتغاه في الحصول على لقطات حصرية من حفل زفاف، وحضروا إلى محيط الفندق الذي يقام فيه.

ومنع الصحافيون القلائل الذي حضروا من الدخول، وبدل أن يغادروا لحال سبيلهم، حاولوا التصوير من الخارج باستعمال معدات تساعد الكاميرا على التموقع فوق الحاجز العشبي الذي يحجب الرؤية، غير أن حراس الأمن الخاص وقفوا في وجههم.

الفنانون المغاربة

انطلاقا من اللقطات المنتشرة من حفل الزفاف، ظهر أن أسماء لمنور هي الفنانة الوحيدة التي حضرت حفل زفاف ابن كاظم الساهر كمدعوة في حين أن البقية حضروا لإحياء الحفل.

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وأحيا الحفل نجوم الأعراس المغربية، وهم عبد الرحيم الصويري، ويونس الرباطي، وطارق عضو مجموعة فايف ستار.

تقاليد مغربية.. وغناء القيصر.. ووالدة العريس تخطف الأنظار

حفل زفاف عمر ابن القيصر والطبيبة المغربية نورا لخدش، اعتمد على التقاليد المغربية، وتفاصيله شغلت رواد مواقع التواصل، منها الدفوع الذي شمل هدايا ثمينة للعروس، وتتعدد إطلالاتها التقليدية، وحضور التراث الأمازيغي.

عشاق الساهر، تداولوا صورة لطليقته التي كان طبيعيا حضورها ليلة عمر ابنها الأصغر، وانتشرت الصورة بشكل كبير نظرا لأن صاحبتها مبتعدة عن الأضواء في العادة.

القيصر خطف الأنظار هو الآخر، بتقديم أغان بصوته في حفل الزفاف، ومن بين أكثر المقاطع انتشارا ذاك الذي يغني فيه أغنيته الشهيرة قولي أحبك.