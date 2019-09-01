أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه يرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية، من المستوى البرتقالي، اليوم الأحد، من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى الساعة العاشرة مساء، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة، أن هذه الزخات الرعدية ستهم أقاليم الحوز وأوسرد وأسا-الزاك و السمارة وورزازات ووادي الذهب وتارودانت وطاطا.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزخات الرعدية يمكن أن تكون مصحوبة محليا بالبرد ورياح عاصفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد” تحذر”.. أمطار رعدية وسيول مرتقبة اليوم الأحد بهذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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