رهط: مصرع شاب إثر تعرضه لحادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب في الثلاثينيات من عمره، مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوب البلاد، اليوم الأحد.
ووصل طاقم طبي إلى مكان الحادث، وحاول تقديم الإسعافات الأولية للمصاب في محاولة لإنقاذ حياته غير أن كافة المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته في المكان.
وعلم أن المصاب لقي مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في القسم العلوي من جسده.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات وقوع الحادث في الوقت الذي لم تتضح فيه هوية الضحية بعد.
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