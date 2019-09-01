شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. مليشيا الحوثي تجدد قصف القوات المشتركة في الجبلية والان مع التفاصيل

قالت مصادر ميدانية إن مليشيات الحوثي الموالية لإيران واصلت صباح الاحد قصف واستهداف مواقع القوات المشتركة شمال منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بمختلف أنواع الاسلحة والقذائف المدفعية. وأكدت المصادر قيام المليشيات بقصف مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون من عيار 120 واستهدافها بسلاح الدوشكا وسلاح البيكا وسلاح 12.7. يشار إلى ان قصف واستهداف مليشيات الحوثي على مواقع القوات المشتركة ابتداء منذ ساعات الصباح الباكر لهذا اليوم واستمر حتى ساعات الظهيرة في خرق سافر للهدنة الانسانية التي ترعاها الامم المتحدة في الحديدة.

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