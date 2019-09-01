شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. اغتيال إمام وخطيب مسجد البناء في الشيخ عثمان والان مع التفاصيل

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، أيلول 01، 2019، إمام مسجد في مدينة عدن جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ عبد الباري ثابت الردفاني، إمام وخطيب مسجد البناء في مديرية الشيخ عثمان بعدن.

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وأضافت المصادر أن الردفاني فارق الحياة بعد تعرضه لعدة طلقات نارية.

ولم يعرف حتى اللحظة الجهة المسئولة عن الجريمة ودوافعها.