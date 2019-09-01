شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا برازح الحدودية والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، أيلول 01، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

ويوم أمس قصفت المقاتلات الحربية، مواقع وأهدافا عسكرية للمليشيا في عدد من مديريات المحافظة.