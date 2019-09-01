شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 واصابة 21 شخصا في حادث إطلاق نار بولاية تكساس والان مع التفاصيل

ذكرت السلطات الأميركية، أن رجلا أبيض في العقد الثالث من العمر قتل أربعة أشخاص وأصاب 21 آخرين بالرصاص في مدينتي ميدلاند وأوديسا في غرب ولاية تكساس الأمريكية، في مواجهة بدأت بإيقافه على طريق سريع وانتهت بمقتله على يد الشرطة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به خطف عربة فان تابعة للبريد وفتح النار على رجال الشرطة وقائدي السيارات والمتسوقين في عطلة نهاية أسبوع مزدحمة قبل أن يتعرض لإطلاق نار خارج مجمع لدور السينما في أوديسا.