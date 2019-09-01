اخبار العالم

أمريكا وطالبان تقتربان من اتفاق وسط احتدام المعارك في شمال أفغانستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا وطالبان تقتربان من اتفاق وسط احتدام المعارك في شمال أفغانستان والان مع التفاصيل

قال مسؤول أمريكي كبير يوم الأحد إن مفاوضين من الولايات المتحدة وحركة طالبان بصدد التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحد من القتال ويسمح بإجراء محادثات سلام شاملة بين الأفغان، في حين هاجم مقاتلو طالبان مدينة ثانية في شمال أفغانستان.

وقال زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان والذي يشرف على المفاوضات، إنه سيتوجه إلى العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد للتشاور بعد اختتام جولة المحادثات التاسعة مع طالبان في قطر.

وأضاف في تغريدة على تويتر ”نحن على أعتاب اتفاق من شأنه خفض العنف وفتح الباب للأفغان كي يجلسوا معا للتفاوض على سلام مشرف ومستدام وعلى أفغانستان موحدة ذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها أو أي دولة أخرى“. 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا وطالبان تقتربان من اتفاق وسط احتدام المعارك في شمال أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا