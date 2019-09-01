شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في سوريا لأعلى مستويات منذ 17 شهرا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:56 مساءً, 1 سبتمبر 2019 م المناطق - الرياض ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية في سوريا جراء المعارك بين قوات الأسد والمعارضة خلال شهر اغسطس 2019م لأعلى مستويات منذ 17 شهراً.

وبلغ عدد القتلى خلال الشهر الماضي 1520 قتيلًا ضمنهم 231 من القتلى المدنيين و 59 طفلًا وفقًا لما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له.

كما وثق المرصد ارتكاب خمسة مجازر خلال شهر أغسطس من العام 2019، راح ضحيتها 45 مواطنًا بينهم 22 طفلًا دون سن 18 عامًا.

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