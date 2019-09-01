الجيش الأفغاني يستعيد السيطرة على قندوز غداة هجوم واسع لطالبان

قوات من الجيش الأفغاني بعد السيطرة على قندوز

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، الأحد، طرد مسلحي طالبان من قندوز غداة هجوم واسع شنته الحركة على المدينة الواقعة في شمال البلاد.



وتعرضت قندوز لهجمات من جهات عدة، أمس السبت، لمحاولة السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على الحدود مع طاجيكستان.

وكان مسلحو طالبان سيطروا لفترة وجيزة على قندوز في أيلول/سبتمبر 2015 قبل أن يُطردوا منها خصوصا بفضل دعم جوي أمريكي مكثّف.





وقال المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي اليوم، إن معارك عنيفة حصل الجيش الأفغاني خلالها على دعم جوي أمريكي انتهت بطرد مسلحي طالبان من المناطق التي كانوا قد سيطروا عليها وتطهير المدينة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي نفي فيه المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد هذا الإعلان، مؤكدا أن مسلحي الحركة لا يزالون يسيطرون على مواقعهم.





وأعلن مبعوث أمريكا لأفغانستان السفير زلماي خليل زاد اتفاقا وشيكا بين الولايات المتحدة وطالبان، فيما لم يعط أي تفاصيل عن هذه الاتفاق.

وجاء إعلان السفير زاد بعد يوم من قيام مئات من مقاتلي طالبان الذين اجتاحوا أجزاء من قندوز باستعراض كبير للقوة في المدينة، ما أطلق شرارة معارك بالأسلحة النارية وضربات جوية لطردهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ستبقي 8600 جندي في أفغانستان، بعد توقيع الاتفاق مع طالبان لإنهاء نزاع مستمر منذ 18 عاماً.



