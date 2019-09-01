طائرة إسرائيلية مسيرة تنتهك الأجواء اللبنانية

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، أن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي، وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة أحراج على الحدود.

وقال الجيش في بيان: "خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، ما أدى إلى نشوب حريق".

وأضاف أنه يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

Advertisements

وفتح الجيش اللبناني، الأربعاء الماضي، النار باتجاه طائرة استطلاع مسيرة فوق منطقة العديسة جنوب البلاد.

والأحد الماضي، أعلن الجيش اللبناني سقوط طائرتي استطلاع إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، في أول حادثة من نوعها، منذ حرب يوليو/تموز 2006، وصدور القرار 1701 الذي أرسى وقفاً للأعمال القتالية بين لبنان وإسرائيل، وعزز انتشار قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون اعتبر في تصريحات له، الإثنين الماضي، أن الهجمات الإسرائيلية إعلان حرب يتيح لبلاده الدفاع عن نفسها.

كما دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" بعد الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وبلدة حدودية بطائرات بدون طيار.