الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي وأسقطت مواد حارقة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قال الجيش اللبناني إن طائرة إسرائيلية مسيرة انتهكت المجال الجوي للبلاد، اليوم الأحد، وأسقطت مواد حارقة أشعلت النيران في منطقة أحراج على الحدود.

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وذكر الجيش في بيان: “خرقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي 11.15 الأجواء اللبنانية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق”.

وأضاف البيان، أن الجيش اللبناني يتابع تطورات هذا الخرق مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي “قبل قليل اندلعت النيران في منطقة لبنانية حدودية.. الحرائق بدأت بسبب عمليات قواتنا في المنطقة”.