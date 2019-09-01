سياسي عراقي: إيران تستخدم الإعدامات ضد معارضيها لتكميم الأفواه وقمع حركات التحرر

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب كتبت- أماني عزام

قال المحلل السياسي العراقي كتاب الميزان، إن موضوع استخدام الإعدامات ضد المعارضين ليس بالجديد على نظام ولاية الفقيه.

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وأشار "الميزان" في تصريح خاص إلى أن سياسة إيران الخارجية هي تصدير القتل والتدمير، الذي تتبعه فعليًا في الداخل الإيراني لتكميم الأفواه، وإيقاف كل الحركات التحررية الداخلية من سياسية ولاية الفقيه.

وأكد المحلل السياسي العراقي أن الإعدامات هي جزء يعتبره نظام الملالي من السياسه الجهادية الداخلية، لأن من يعارضهم يعتبر عميلا للغرب ويريد أن يحارب دولة نائب الامام الغائب.

ولفت المحلل السياسي العراقي، إلى أن الداخل الإيراني بدأ بالغليان بسبب فرض العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، مؤكدًا أن الشارع لن يصمت طويلًا على هذا النظام الظالم.