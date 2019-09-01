السيسي وأمير الكويت يتفقان على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب

Advertisements الأحد 1 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، على استمرار التعاون لمواجهة الإرهاب.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات، تناولت استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتنميتها في مختلف المجالات بما يحقق تطالعاتهم وتوسيع أطر التعاون بين البلدين. Advertisements كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأشاد أمير الكويت بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة وصداقة وروابط تاريخية. بدوره، ثمن السيسي جهود الكويت للتوصل لتسوية سياسية للأزمات القائمة بالوطن العربي. وبدأ السيسي، مساء السبت، زيارة رسمية لدولة الكويت تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات قمة تتناول تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية. Advertisements

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