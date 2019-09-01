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نتانياهو: سنفرض السيادة اليهودية على مستوطنات الضفة الغربية
الأحد 1 سبتمبر 2019
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب "ستفرض السيادة اليهودية" على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها "جزءاً من أرض إسرائيل". وحسب موقع "الحرة"، قال نتانياهو أنه يعتزم ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، لكنه لم يقدم إطاراً زمنياً لذلك، في تكرار لتعهد انتخابي قطعه على نفسه قبل 5 أشهر. وقال نتانياهو في كلمة أثناء افتتاح مدرسة جديدة في "مستوطنة القنا" المقامة على أراض محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية: "سنمد السيادة اليهودية على جميع المستوطنات، هي جزء من أرض إسرائيل.. جزء من دولة إسرائيل".
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