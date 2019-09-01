أمريكا وطالبان تقتربان من اتفاق وسط احتدام المعارك في شمال أفغانستان

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الأحد 1 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - متابعات
قال مسؤول أمريكي كبير يوم الأحد إن مفاوضين من الولايات المتحدة وحركة طالبان بصدد التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحد من القتال ويسمح بإجراء محادثات سلام شاملة بين الأفغان، في حين هاجم مقاتلو طالبان مدينة ثانية في شمال أفغانستان.
وقال زلماي خليل زاد، الدبلوماسي الأمريكي المولود في أفغانستان والذي يشرف على المفاوضات، إنه سيتوجه إلى العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد للتشاور بعد اختتام جولة المحادثات التاسعة مع طالبان في قطر.
وأضاف في تغريدة على تويتر ”نحن على أعتاب اتفاق من شأنه خفض العنف وفتح الباب للأفغان كي يجلسوا معا للتفاوض على سلام مشرف ومستدام وعلى أفغانستان موحدة ذات سيادة لا تهدد الولايات المتحدة أو حلفاءها أو أي دولة أخرى“.
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