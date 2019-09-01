الخطوط الجوية الإثيوبية توجه رحلات من جيجيجا الى مقديشو

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب مهد محمد علي

تتطلع الخطوط الجوية الإثيوبية إلى إطلاق رحلات مباشرة من جيجيجا ، عاصمة المنطقة الإثيوبية الصومالية إلى العاصمة الصومالية مقديشو.



وقال مسؤول الاتصال في الشركة إن شركة الطيران تستعد لتوجيه الرحلات الجوية بين المدينتين.

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ووفقًا للمسؤولين ، تجري الاستعدادات لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات الهجرة والجمارك وفقًا للمعايير الدولية.

ويأتي هذا التطوير بعد تسعة أشهر من هبوط الخطوط الجوية الإثيوبية لأول مرة في مقديشو بعد غياب دام 40 عامًا.

وأوقفت الخطوط الجوية الإثيوبية عملياتها في الصومال في أعقاب اندلاع القتال بين البلدين في أواخر السبعينيات.

وفي الوقت الحالي ، انضمت العديد من شركات الطيران إلى السوق الجوية المربح في الصومال وآخرها الخطوط الجوية الأوغندية التي أطلقت رحلتها إلى مقديشو يوم الخميس الماضي.