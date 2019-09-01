رئيس كهرباء دبي: الإمارات تستخدم الطاقة الشمسية للمستقبل

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الأحد 1 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

قال سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن استخدام الطاقة الشمسية في الإمارات ليس فقط في مجال البحوث العلمية بل تستخدم للمستقبل، مضيفا أن الإمارات بدأت في إنتاج البطاريات الشمسية الأولية.

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وأضاف الطاير، في كلمته خلال جلسة بعنوان "اقتصاد الطاقة المتجددة في الإمارات"، ضمن أعمال اليوم الـ3 من القمة، السبت، أن انبعاثات الغازات انخفضت بحلول ٢٠١٨ بنسبة ٣%، وما زلنا نطور مصادر للطاقة الشمسية، ونريد أن نتطور في إنتاج الطاقة الشمسية ونعتبر ذلك عملا مهما.

وتابع قائلا: "إنه لشرف لي أن أشارك في قمة "أقدر" العالمية بنسختها الثالثة بموسكو، نريد تنمية مستدامة بالعمل طبقا لمبادرات الأمم المتحدة، ونولي في الإمارات اهتماما كبيرا بالتغيرات المناخية".

وكانت فعاليات الدورة الـ3 من قمة "أقدر" العالمية انطلقت، الخميس، في موسكو، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالتزامن مع منتدى موسكو العالمي "مدينة للتعليم" تحت شعار "تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة"، وتستمر حتى 1 سبتمبر/أيلول.

وتقام قمة "أقدر" العالمية بتنظيم من برنامج خليفة للتمكين، وبالتعاون مع شركة "إندكس" للمؤتمرات والمعارض، وبالشراكة مع الأمم المتحدة وعدد من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية.