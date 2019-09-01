شكرا لقرائتكم نصف ساعة ظلّ البابا عالقاً في مصعد.. وتأخر عن الصلاة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل البابا فرنسيس متأخراً عن موعده لإلقاء عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس الأحد، وفسر ذلك بأنه ظل عالقاً داخل مصعد لمدة 25 دقيقة قبل أن يحرره رجال الإطفاء.

وعلت الابتسامة وجه البابا وهو يقول في بداية عظته التي تأخرت نحو عشر دقائق "علي أن أطلب عفوكم".

وقال البابا إن مشكلة في الكهرباء في الفاتيكان أسفرت عن تعطل المصعد، وأنه ظل عالقا داخله إلى أن حرره ضباط مكافحة الحرائق في الفاتيكان.

وخاطب البابا الحاضرين الذين تجمعوا للاستماع إلى عظته في ساحة القديس بطرس "فلنصفق لفرقة الإطفاء".

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إلى ذلك، حث البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حكومات العالم على إظهار "إرادة سياسية" لاتخاذ خطوات جذرية للتعامل مع التغير المناخي وقال إن الوقت قد حان لنبذ الاعتماد على الوقود الأحفوري. وقد تصادف ذلك على ما يبدو مع انقطاع الكهرباء.

وأصدر فرانسيس مناشدته في رسالة اليوم الأحد، في مستهل عدة أسابيع من الصلوات المسيحية لرفع الوعي السياسي إزاء التلوث واستغلال الموارد الطبيعية.

ويريد البابا أيضاً من المواطنين التأمل في القرارات اليومية "المدروسة والضارة" بشأن الاستهلاك والسلوكيات "الأنانية" تجاه العالم.

قال فرانسيس إنه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ المقررة في وقت لاحق من الشهر الجاري "ستتحمل الحكومات مسؤولية إبداء إرادة سياسية لتبني إجراءات جذرية" لتحقيق هدف القضاء تماما على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخفض معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية التزاماً بمخرجات معاهدة باريس للمناخ.