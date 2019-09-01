حاطوم: المقاومة هي الطريق لتنفيذ كل المعادلات وتثبيت التوازنات لصالح لبنان

اشار عضو المكتب السياسي في ​حركة امل​ الدكتور ​طلال حاطوم​ الى ان ذكرى ​الامام موسى الصدر​ ورفيقيه في النبطية هو تأكيد على مواصلة هذه المسيرة، ومنبر آب هو اعلى منبر حركي وفيها رسائل دقيقة ومنتقاة من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​. واعتبر ان تاريخ حركة امل منذ شلعبون والطيبة وخلدة وغيرها من العمليات تشهد ان حركة امل هي مبتدأ المقاومة وهي التي افتتحت عصر المقاومة.

ولفت حاطوم في حديث تلفزيوني، الى ان كل الناس مطالبة بحماية الجيش الوطني وحماية المقاومة، واكد ان ​لبنان​ يستمع اليوم لمقولة الامام الصدر ان افضل وسائل الدفاع عن لبنان في وجه العدوان ال​اسرائيل​ي هي "الوحدة الوطنية". واعتبر ان هناك توجه عام لوضع اتفاق الطائف موضع التنفيذ بشكل كامل، وهذا ما طرحه الرئيس بري بالامس.

واكد ان لكل حرب معادلاتها، وقد وضع لعدوان 2006 قواعد لم تلتزم به اسرائيل، بل بطبيعتها العدوانية وكأنها غدة سرطانية تحاول ان تتوسع بعدوانيتها في البر والبحر والجو، واليوم المقاومة اوجدت نوع من التوازن مع العدو، وهذه القواعد تحاول اسرائيل خرقها لانها لا تلتزم المواثيق. واكد ان المقاومة هي الطريق لتنفيذ كل المعادلات وتثبيت التوازنات لصالح لبنان.

واعتبر ان لبنان في وضع حرج اقتصاديا، الا انه يستطيع ان يستيقذ من كبوته، والعناوين الاقتصادية استرعت اهتمام الرئيس بري حتى وصل الى الدعوة لحوار اقتصادي في ​بعبدا​، ووضعت بعض العناوين التي يمكن ان يستثمر عليها وتوسع لرسم خارطة اقتصادية في لبنان لتجاوز الوضع القائم.