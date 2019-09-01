أسود: بدنا أخلاق أسطورية لإنقاذ بلاد مهرية بلا بهورجية ومظاهرات مليونية

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​زياد أسود​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه "بين خطة طوارئ اقتصادية وحفلات أسطورية واوتيلات بحرية وأموال نقدية ومعاشات هزلية، بدنا أخلاق أسطورية لإنقاذ بلاد مهرية بلا بهورجية ومظاهرات مليونية وأكاذيب ودنكيشوطية. شعبنا مش اعمى يا ثوار الحرية الوهمية ومحاربةالفساد الغنية باموال الفقراء و الآدمية. فيكن تفكوا عن سمانا".

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