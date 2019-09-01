وهاب: كلام بري بذكرى تغييب الصدر إستراتيجي بإمتياز

اعتبر رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ أن "كلام رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ذكرى تغييب الإمام الصدر، كلام إستراتيجي بإمتياز بوصلته السياسية لا تخطىء مقاوم لم تتعبه الأيام".

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