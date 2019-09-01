وهاب: من وين جاب عماد عثمان خمسة ملايين دولار لزفاف إبنه؟

اشار رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "الله يوفق بس سؤال من وين جاب مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ خمسة ملايين دولار لزفاف إبنه؟ يعني بس إستيضاح كونه يتباهى ب​محاربة الفساد​ ويلاحق ضباط وعناصر من أجل مئة دولار؟ الزلمي بيقبض ٨ ملايين ليرة كيف جمع ٥ ملايين دولار بس منشان الشفافية فخامة الرئيس هؤلاء يهدمون الدولة".

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