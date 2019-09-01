شربل قرداحي: القيادات السياسية الموجودة تعودت على سياسة الصرف والعجز

لفت مستشار "​التيار الوطني الحر"​ الاقتصادي ​​شربل قرداحي​​، الى أن "القيادات السياسية الموجودة، تعودت على ​سياسة​ الصرف و​العجز​ والإستدانة وأن نحصل على مساعدة وأن يكون سعر صرف الليرة مستقرا"، مشيرا الى أن "الذين خرجوا من النظام بدؤا يرون الواقع بشكل مختلف وأنا اراهن على خروجهم والنظر الى ​الإقتصاد​ وفرص العمل".

وسأل قرداحي​ في حديث تلفزيوني: "لو كان ​لبنان​ لديه عناصر قوة هل كان دخل الفلسطيني والإسرائيلي والسوري؟"، وعن إجتماع ​بعبدا​ الإقتصادي، رأى أن "الجميع سيجتمع لمناقشة الوضع الإقتصادي حتى نتفادى حصول صدمة وأن نستعيد جزء من النمو".

واعتبر أنه "من الواضح أن القوى السياسية الرئيسية والكتل البرلمانية الكبيرة، مدركة لخطورة الوضع"، مذكرا أن "موازنة 2019 رغم التباينات حولها إلا أنها حازت على الإجماع في ​مجلس الوزراء​، وحتى أن "​القوات​" التي لم تصوت عليها إلا أنها لم تطعن بها. وهذا دليل على أن القوى مدركة أن أي نزاع يحصل الجميع سيكون خاسرا نتيجته، لذلك نحن نناقش خيارات مطلوبة ولا بديل لها".