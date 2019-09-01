سليم صفير يحمل ورقة المصارف إلى طاولة الحوار

ترأس رئيس ​جمعية المصارف​ الدكتور ​سليم صفير​ اجتماعا لمجلس إدارة الجمعية، تم خلاله البحث في التحضيرات ل​طاولة الحوار​ الاقتصادي التي ستعقد في ​قصر بعبدا​ غدا الإثنين، ودور جمعية المصارف في هذا المجال.

وسيحمل صفير إلى طاولة الحوار، ورقة أعدتها الجمعية، وتتضمن بنودا عديدة أبرزها تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

وستأخذ الورقة حيزا من الاهتمام خلال الحوار الاقتصادي، خصوصا أن صفير سيكون الممثل الوحيد للهيئات الاقتصادية فيه.

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