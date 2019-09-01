اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "ما أقدم عليه العدو الاسرائيلي اليوم من عدوان جديد وهذه المرة على الجزء المحرر من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لتحويل غابات الأشجار المعمرة أرضا محروقة هو تأكيد على همجيته ونهجه كعدو للحياة بكل عناوينها شجرا وبشرا وحجرا".
وفي تصريح له خلال جولته في منطقة العرقوب أمل هاشم أن "لا تتأخر الحكومة بمواجهة هذا العدوان ووضع حد لهذا الشكل من العدوانية الاسرائيلية وبأسرع وقت كي لا يتمادى هذا العدو اكثر فاكثر".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: ما اقدم عليه العدو في الجزء المحرر من مزارع شبعا هو تأكيد على هجميته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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