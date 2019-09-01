هاشم: ما اقدم عليه العدو في الجزء المحرر من مزارع شبعا هو تأكيد على هجميته

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​قاسم هاشم​ أن "ما أقدم عليه ​العدو الاسرائيلي​ اليوم من عدوان جديد وهذه المرة على الجزء المحرر من ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​ لتحويل غابات الأشجار المعمرة أرضا محروقة هو تأكيد على همجيته ونهجه كعدو للحياة بكل عناوينها شجرا وبشرا وحجرا".

وفي تصريح له خلال جولته في منطقة ​العرقوب​ أمل هاشم أن "لا تتأخر ​الحكومة​ بمواجهة هذا العدوان ووضع حد لهذا الشكل من العدوانية الاسرائيلية وبأسرع وقت كي لا يتمادى هذا العدو اكثر فاكثر".