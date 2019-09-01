اشار البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ في عظة قداس الأحد، الى ان الاحداث في ​لبنان​ اثبتت أن أي فريق لا يستطيع الغاء الآخر، وعملية اقصاء الآخر تتنافى وتعددية لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الراعي: الاحداث في لبنان اثبتت أن أي فريق لا يستطيع الغاء الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.