الجيش: طائرة مسيرة للعدو خرقت الاجواء فوق مزرعة بسطرة والقت موادا حارقة

اشارت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان، الى ان طائرة مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 1 / 9 / 2019 الساعة 11.15 الأجواء ال​لبنان​ية من فوق مزرعة بسطرة، وقامت بإلقاء مواد حارقة على أحراج السنديان في المنطقة، مما أدى إلى نشوب حريق. وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان.

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