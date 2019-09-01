البابا فرنسيس أعلن أنه علق في مصعد في الفاتيكان وأنقذه رجال الإطفاء

اعلن ​البابا​ فرنسيس أنه علق في مصعد وأنقذه ​رجال الإطفاء​، موضحاً بذلك سبب وصوله متأخرا لصلاة التبشير الأحد في ​الفاتيكان​. وقال البابا "أعتذر عن تأخيري. علقت في مصعد 25 دقيقة، حصل انقطاع في ​التيار الكهربائي​، ثم جاء رجال الإطفاء".

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