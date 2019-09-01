تمكن الجيش السوري بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر من انتشال جثامين 17 جنديا سوريا في حاجز السلام الواقع على المدخل الغربي لمدينة خان شيخون.
وذكرت "سبوتنيك" انه تمت اليوم استعادة جثامين عدد من جثامين الجيش السوري الذين ارتقوا قبل سنوات أثناء المعارك ضد التنظيمات الإرهابية والذين دفنوا في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، موضحة أن ضابطا سوريا كان يرأس حاجز السلام خلال تصدي عناصره للمجموعات الإرهابية التي كانت تحاول اقتحام خان شيخون عام 2015، تمكن من التعرف على مكان دفن الجنود الذين قضوا دفاعا عن المدينة آنذاك.
وتحدث الضابط السوري لوكالة "سبوتنيك" موضحا أن عناصر الحاجز الذين دافعوا عن مدينة خان شيخون ببسالة، تمكنوا من قتل العديد من الإرهابيين خلال صدهم لهجمات الجماعات المسلحة التي حاصرت الحاجز عام 2015 لعدة أشهر دون التمكن من السيطرة عليه، قبل أن تجتاح التنظيمات الإرهابية مدينة خان شيخون حيث قتل عناصر الحاجز ودفنوا بالقرب منه.
وتم نقل جثامين الجنود السوريين إلى المشفى العسكري لإجراء التحاليل اللازمة للتعرف على هوياتهم، ليصار إلى تسليمهم لذويهم ودفنهم أصولا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يستعيد جثامين 17 جنديا قضوا دفاعا عن خان شيخون منذ سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.