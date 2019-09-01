رصد ناقلة النفط الإيرانية قبالة السواحل السورية

ذكر موقع مختص في تتبع السفن أن ناقلة ​النفط​ الإيرانية "إدريان ​داريا​ 1"، تقترب من السواحل السورية.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن موقع "MarineTraffic" المختص بتتبع السفن بأن "الناقلة الإيرانية المعروفة سابقا باسم "غريس 1" تقترب ببطئ نحو موقف يبعد نحو 50 ميلا بحريا (92 كلم) قبالة ​سوريا​". وأوضحت أن "الناقلة التي تحمل 2.1 مليون برميل نفط تبلغ قيمته نحو 130 مليون دولار لم تحدد بعد وجهتها".

يشار إلى أن الأنباء لا زالت متضاربة حول مسار الناقلة الإيرانية، حيث كشفت بيانات ملاحية دولية، الجمعة الماضية، عن توجهها إلى ميناء إسكندرون الواقع جنوب تركيا، بعد أنباء سابقة عن توجهها لميناء بورسعيد المصري.

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