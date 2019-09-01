اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك

الفاتيكان: اعلن البابا فرنسيس أنه علق في مصعد وأنقذه رجال الإطفاء، موضحاً بذلك سبب وصوله متأخرا لصلاة التبشير الأحد في الفاتيكان. وقال البابا البالغ من العمر 82 عاما وهو يبتسم "أعتذر عن تأخيري. علقت في مصعد 25 دقيقة، حصل انقطاع في التيار الكهربائي، ثم جاء رجال الإطفاء".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا فرنسيس: علقت في مصعد الفاتيكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.