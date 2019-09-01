مؤشر البحث العلمي: مصر كرمت 2215 عالما خلال 60 عاما في عيد العلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

ذكر مؤشر البحث العلمي لشهر أغسطس الماضي، أن 2215 عالما تم تكريمهم من جانب الدولة ومنحهم جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية منذ عام 1958 وحتى 2018، خلال احتفالية عيد العلم التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا سنويا برعاية وحضور رئيس الجمهورية.

وأوضح المؤشر أنه منذ إنشاء الجوائز وحتى الآن، جاءت جامعة القاهرة في المرتبة الأولى من بين جميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، حيث حصلت على 572 جائزة، ثم جامعة عين شمس في المرتبة الثانية بـ 426 جائزة، والمركز القومي للبحوث بـ 328 جائزة ، ويليه جامعة الإسكندرية بـ 265 جائزة، وجاءت جامعة المنصورة في المرتبة الخامسة بـ 140 جائزة.

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وأوضح المؤشر أن نسبة السيدات الحاصلات على جوائز الدولة كانت 10% فقط من إجمالي عدد الباحثين بعدد 224 فائزة في حوالي 32 جهة بحثية.

يذكر أن مؤشر "الشهر" هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا، يصدره شهريا المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل اليونسكو ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.​