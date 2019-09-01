بالصور.. سفير نيوزيلندا في البحيرة لتفعيل بروتوكول مكافحة الأمراض والأوبئة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، جريج لويس، سفير دولة نيوزيلندا، والوفد المرافق له في إطار زيارته للمحافظة، تصاحبة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.

تأتى الزيارة في إطار التعاون الدولي بين الحكومة المصرية والنيوزيلندية في مجالات صحة الحيوان، والاستفادة من الخبرات النيوزيلندية في مجال التلقيح الصناعي وتنمية ودعم الثروة الحيوانية، وتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الزراعة في مكافحة الأمراض والأوبئة، وتبادل الخبرات.

وأكدت "محرز" على اهتمام الدولة وحرصها خلال المرحلة القادمة، على التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني، لتلبية احتياجات السوق المحلي والنهوض بالإنتاج الحيواني ومشتقاته من اللحوم والألبان، والتوسع في إقامة المشروعات الجديدة، والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى، مع الاستفادة من القروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك" .

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وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن الوزارة أوقفت الاستيراد منذ ثلاثة أشهر لضبط الأسعار بالأسواق، وإفساح المجال، وتكثيف الجهود لتنمية الثروة الحيوانية في مصر.

واستعرض المحافظ، عددًا من المشروعات الطموحة ذات العائد المادي والاقتصادي الهام في مجال التنمية الزراعية والحيوانية بنطاق المحافظة، كمشروع "عاداة" للثروة الحيوانية، ومزرعة برسيق للإنتاج السمكي، بمركز ومدينة أبو حمص.

ورافقت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الوفد لزيارة معهد صحة الحيوان بدمنهور والمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، وعدد من المشروعات الأخرى.