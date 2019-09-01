محافظ أسوان يكافأ أمين شرطة أصيب خلال مطاردة "توك توك"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، صرف مكافأة مالية، لأمين الشرطة محمد ثابت، تقديراً لتفانيه فى أدائه لواجبات عمله، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء مطاردته لمركبة "توكتوك" بدون لوحات معدنية.

حيث حاول سائق مركبة توك توك بدون لوحات معدنية الهرب من تمركز أمنى بطريق السادات أمام استاد أسوان الرياض، وخلال ملاحقة أمين الشرطة الشجاع له، انقلبت المركبة وجرى القبض على السائق، فيما أصيب أمين الشرطة، وطفل تصادفه مروره وقت المطاردة.

وتقديرًا للدور الذي قام به الأمين، توجه المحافظ للمستشفى وقام بزيارته واطمأن على حالته الصحية وكذا الطفل، حيث أجريت لهما الإسعافات الأولية والعلاج اللازم