أسعار الذهب تحافظ على مستوياتها بالسوق المحلي لليوم الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم عند 704 جنيهات دون تغيير عن مستواه أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 603 جنيهات، والجرام عيار 24 نحو 804.6 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.
وأرجع نجيب استقرار الأسعار، إلى ثبوت سعر المعدن عالميا نتيجة إغلاق البورصات العالمية بسبب العطلة الرسمية أمس واليوم.
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