عقّار خاطئ يحوّل الأطفال إلى أشباه ذئاب !

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ "عقارا خاطئا للأطفال، أدى إلى نمو شعر في وجه وظهر العديد منهم بشكل مفرط وغير طبيعي".

ووفقاً للتقارير، فإنّ "17 طفلاً أصيبوا بما يعرف بمتلازمة المستذئبين، أي أشباه الذئاب بسبب هذا العقار، وذلك في مناطق كاتلونيا وفلنسيا وغرناطة".

وعلى الأثر، أجرت سلطة الرقابة الصحية الإسبانية تحقيقاً كشفت فيه أن "ما تسبب بالإعراض هو علاج حصلت عليه العائلات لعلاج اضطرابات هضمية لدى الأطفال، وقد وزعته شركة تعمل في منطقة مالاغا في إسبانيا".

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وكانت وزارة الصحة الإسبانية قد أشارت إلى أنّ "شريطا من العلاج قد ألصقت عليه العلامة الخطأ واختلط مع علاج آخر بسبب خطأ داخلي". وجرى إغلاق مركز التوزيع التابع للشركة المنتجة بينما يستكمل التحقيق، ويتوقع أن تتحسن أعراض الأطفال خلال أسابيع، وفقا لما ذكر لعائلاتهم. وبحسب "BBC"، فقد "رفعت تقارير عن حالات إصابة في شهرجويلية، ثم سحب العلاج من السوق، كما أنّ 10 أطفال رضع عانوا من نفس الأعراض في شمالي إسبانيا".

وفي السياق، أشارت إحدى الأمهات وتدعي أمايا (22 عاما) أنها "أصيبت بالهلع عندما بدأ الشعر ينمو على وجه طفلتها في وقت سابق من العام".

إلى ذلك، أشارت امراة تدعى أنغيلا سيليس، إلى أن "طفلها، أوريل، كان عمره ستة شهور حين بدأ شعر كثيف ينمو في أجزاء مختلفة من جسمه، ونمت له حواجب تشبه حواجب الكبار". وقالت: "كان الأمر مخيفاً جداً لأننا لم نفهم ما الذي حدث له"