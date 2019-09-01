نتنياهو يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا في مطار بن جوريون

استقبل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على، في تل أبيب عبر مطار بن جوريون في زيارة تستغرق يومين.
وذكر موقع "سروجيم" العبري، أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وصل إلى إسرائيل
ومن المقرر أيضًا أن يعقد "آبي أحمد" اجتماعين منفصلين مع نتنياهو، وسيبحث معه العديد من القضايا المشتركة منها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والزراعة والتكنولوجيا.
وشارك في حفل استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي عدد من قادة الجيش الإسرائيلي.
وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد زيارة قام بها الرئيس السابق هايلي ديسالين منتصف 2017.
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