مقتل 20 فردًا من "الأمن الأفغاني" في هجوم طالباني على مدينة قندوز

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد، مقتل 20 فردا من قوات الأمن و5 مدنيين، فضلا عن إصابة 80 شخصا أغلبهم من المدنيين، جراء الهجوم الذي شنته حركة (طالبان) على مدينة (قندوز) شمال أفغانستان والذي دام لأكثر من 24 ساعة.
وذكرت الداخلية - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - أن الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن ومسلحي طالبان
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي إن المدينة طُهرت بالكامل من المتمردين وباتت تحت السيطرة.
يذكر أن مدينة قندوز الواقعة شمال شرقي البلاد أفغانستان قد تعرضت لهجوم من 3 اتجاهات شنته حركة طالبان أمس السبت؛ ما أدى إلى نشوب اشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلي الحركة استمرت لأكثر من 24 ساعة، كما شن مسلحو الحركة هجوما آخر صباح اليوم على مدينة "بل خمري" عاصمة إقليم باجلان الواقع شمالي البلاد، وتشير التقارير إلى استمرار الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين في ضواحي المدينة.
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