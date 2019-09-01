الإمارات تشيد بمبادرة السعودية للتسوية اليمنية

شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على أهمية أن تنخرط الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي في المبادرة السعودية لتخفيف التوتر بينهما.
وأشار قرقاش على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد إلى أنه من المهم أن يقبل طرفا النزاع جنوب اليمن المبادرة السعودية الخاصة بتخفيف التوتر وتفادي التصعيد وينخرطا فيها، قائلا إن الحوار برعاية سعودية هو السبيل للمضي قدمافي تسوية النزاع الحالي.
وأعرب قرقاش عن قلق التحالف العربي بقيادة السعودية من تحقيق التنظيمات الإرهابية بما فيها "داعش" و"القاعدة في جزيرة العرب" مكاسب من التصعيد الحالي في الجنوب اليمني، مؤكدا أن "الإمارات كعضو في التحالف ستستمر في التصرف بصرامة ضد إعادة انتعاش الجماعات الإرهابية في اليمن".
ولفت إلى أن التحالف لا يزال صلبا وحيويا لاستعادة السلام في اليمن ووحدته، مشددا على الأهمية القصوى للتركيز على الوحدة الداخلية في صفوف التحالف عبر مواصلة الحوار لمواجهة جماعة "أنصار الله" الحوثية.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية الصراع العسكري الذي اندلع الشهر الماضي بين قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
واتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بدعم المجلس الانتقالي وطالبت بإقصائها عن التحالف، بعد غارة جوية إماراتية استهدفت قواتها.
من جانبها، تحاول السعودية تخفيف التوتر الحاصل بإطلاق حوار بين طرفي النزاع.
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