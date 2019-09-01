رئيس وزراء إثيوبيا من تل أبيب: نتطلع لاستثمارات إسرائيلية في المياه والطاقة

قال رئيس الوزراء الإثيوبي في أثناء زيارته إلى القدس: نحن نتطلع للمستثمرين الإسرائيليين للمساهمة في القطاعات الرئيسية بما فيها الري والمياه والطاقة".

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تتطلع لتعزيز التعاون مع إثيوبيا ورفع مستوى التجارة البينية التي يمكن أن تتضاعف 10

مرات.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي مشترك في القدس مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، اليوم الأحد "سوف نناقش تعزيز التعاون والتجارة البينية التي يمكن أن تتضاعف 10

مرات، وسوف نتحدث أيضا عن التعاون في مجال الأمن وإدارة المياه والزراعة".

وقال أحمد "أريد بث الروح في علاقتنا الثنائية وفق المصالح المشتركة وتوجيهها نحو الشراكة الاستراتيجية"، متابعا "نحن نتطلع للمستثمرين الإسرائيليين للمساهمة في القطاعات الرئيسية بما فيها الري والمياه والطاقة والملاحة وتحديث قطاع الزراعة في إثيوبيا".

وأضاف أحمد "التعاون بين إثيوبيا وإسرائيل تتعدى العلاقة الثنائية لتصل إلى القضايا الإقليمية والدولية، وسوف تعمل إثيوبيا من خلال شراكة ديناميكية للنهوض بالسلام والأمن الإقليمي والدولي".