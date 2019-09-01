إصابة اثنين من رجال الشرطة في هجوم بقنبلة ببنجلاديش

أصيب اثنان من رجال الشرطة في داكا عاصمة بنجلاديش، وذلك في هجوم بقنبلة بدائية الصنع أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عنه.
وقال قائد شرطة العاصمة أسد الزمان ميا - حسبما نقلت شبكة
ولم يصب الوزير بأي أذى جراء هذا الهجوم، وتم نقل المصابين الاثنين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .
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