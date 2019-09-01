قوات الأمن الأفغانية تطرد "طالبان" من مدينة قندوز

طردت قوات الأمن الأفغانية مقاتلي حركة طالبان من قندوز غداة هجومهم على المدينة الواقعة في شمال البلاد، وفق ما أعلن مصدر رسمي اليوم الأحد.
وأطلق المتمردون هجماتهم من جهات عدة ليل الجمعة السبت، لمحاولة السيطرة على هذه المدينة الاستراتيجية الواقعة على الحدود مع طاجيكستان.
ودارت معارك عنيفة فيها أمس السبت، حصل الجيش الأفغاني خلالها على دعم جوّي أميركي، حسب ما أفاد متحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.
وأضاف "تمّ تطهير مدينة قندوز وطرد طالبان من المناطق التي كانوا سيطروا عليها".
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إلّا أن المتحدث باسم طالبان نفى هذا التصريح، مؤكداً أن مسلحي طالبان لا يزالون يسيطرون على مواقعهم.
وكان مسلحو طالبان سيطروا لفترة وجيزة على قندوز في سبتمبر 2015 قبل أن يُطردوا منها خصوصاً بفضل دعم جوّي أميركي مكثّف.
وقامت طالبان بمحاولات عدة منذ مايو، لكنهم لم يتمكنوا من السيطرة مجدداً على المدينة بكاملها.
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